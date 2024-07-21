Олімпійське селище у Парижі прикрасили малюнками українських дітей: теплі фото з Франції

Українські спортсмени активно готуються до головної спортивної події чотириріччя. Нашу команду на Олімпійських іграх зустрінуть яскраві малюнки з побажаннями.

Вже наступної п'ятниці, 26 липня, у Парижі стартують 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Змагання у столиці Франції триватимуть два тижні, до 11 серпня.

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Теплий сюрприз

Українські олімпійці скоро почнуть з'їжджатися до Олімпійського селища. Там нашими сусідами стануть збірні Канади, Німеччини, Люксембургу та Австрії.

Тим часом українська делегація працює над затишним облаштунком проживання для наших атлетів. Напередодні їх прибуття НОК України прикрасили нашу будівлю теплими дитячими малюнками.



Дитячі малюнки на підтримку збірної України / НОК України

Їх наша команда збирала з усієї країни від дітей, які бажали підтримати Україну на Олімпійських іграх. На багатьох з ним зображений прапор України та написані слова підтримки спортсменам.

Як виглядає стіна з малюнків:

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Нагадаємо, що учасниками Олімпіади з усього світу стануть майже 11 тисяч спортсменів. Вони розіграють 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту. До складу збірної України на Олімпійські ігри-2024 увійдуть 140 атлетів.