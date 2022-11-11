Олімпійська чемпіонка зняла свою кандидатуру на виборах голови НОК на користь іншого кандидата

Українська біатлоністка Олена Білосюк вирішила зняти свою кандидатуру на виборах президента Національного олімпійського комітету. Натомість на цих виборах вона підтримуватиме Жана Беленюка.

Загалом свої кандидатури на вибори президента НОК України висунули четверо осіб. Окрім Олени Білосюк та Жана Беленюка, це також зробили міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та директор ННІ спеціальної фізичної та бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Чинний президент НОК України Сергій Бубка вирішив не балотуватися.

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За тиждень до голосування Олена Білосюк вирішила зняти свою кандидатуру. Натомість вирішила об'єднатися з командою Жана Беленюка.

"За часи незалежності вже народилось і виросло покоління свідомих, рішучих та патріотичних людей, одним із яких є Жан Беленюк. Ми з Жаном обоє маємо чітку позицію, сформоване виважене бачення того, які ідеали мають стояти на першому місці і які речі сьогодні застарілі, а в деяких випадках – недопустимі", – пояснила своє рішення Олена Білосюк.

Чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК відбудеться вже 17 листопада 2022 року. Саме там і оберуть нового президента Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, Олена Білосюк (дівоче прізвище Підгрушна) – олімпійська чемпіонка 2014 року в складі збірної України з біатлону.