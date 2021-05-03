Олімпік офіційно звільнив головного тренера Калітвінцева

Донецький Олімпік звільнив головного тренера команди Юрія Калітвінцева. Нового тренера команди представлять 4 травня.

Після поразки від Інгульця (0:3) керівництвом Олімпіка прийняло рішення розлучитися з головним тренером команди.

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Разом з Юрієм Миколайовичем команду покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового головного тренера футболісти дізнаються вже 4 травня. Він буде представлений команді на ранковому тренуванні.

Кар'єра Калітвінцева в Олімпіку

Калітвінцев пропрацював в Олімпіку трохи більше двох місяців. За цей час донеччани провели 10 матчів в УПЛ, в яких потерпіли 8 поразок, 1 раз зіграли внічию і добули 1 перемогу.

Олімпік після 24 ігор йде на 13-му місці в УПЛ.