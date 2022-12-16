Олімпік плюс Десна: клуби мали усі шанси об'єднатись в одне ціле

Олімпік Донецьк та Десна Чернігів постраждали від повномасштабного війну Росії проти України. Щоб врятувати команди, президенти клубів обговорювали можливе воз'єднання колективів. Також маріупольський Яруд міг долучитись до такох акції.

Команди шукали різні шляхи, аби продовжити своє існування. Та от досягти симбіозу колективам не вдалось, через те, що вони забажали зберігати ідентичність.

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Директор пролив світло на ситуацію

Колишній генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів деталі. Пояснив чому донецька команда не змогла продовжити існування та про ситуацію з Десною:

"Футбольний клуб Олімпік зараз на паузі. Скільки вона триватиме, ніхто не знає. УАФ надала канікули для деяких клубів Першої ліги, маємо час подумати про подальше. Колись була можливість об'єднатися з Десною, але потім, подумавши і зваживши, кожен президент вирішив залишитися при своїх", – розповів Антонов.

Також екс-директор розповів про співпрацю з ще одним футбольним клубом. Цього разу з маріупольським Ярудом. До воз'єднання справа не дійшла та деякі угоди таки вдалось заключити:

"Щодо Яруда. Коли постало питання про продаж клубного майна, ми з Ярудом тісно на ці теми спілкувалися і автобус продали їм. А другий стоїть наразі. Чекає на свою долю. Чи правда, що Яруд хотів об'єднатися з Олімпіком? Не знаю, мені таких пропозицій не надходило", – розповів Олексій.

Останній свій матч донецький Олімпік провів 26 листопада 2021 року. Тоді вони поступились Гірнику-Спорту з рахунком 1:0 та зайняли 11 сходинку Першої ліги України. Десна Чернігів свій останній матч провела 10 грудня у 2021 році, поступившись Інгульцю з рахунком 2:1. Десна тоді займала 7 позицію в УПЛ.





