На Олімпіаді побили рекорд українки, який тримався 26 років

Юлімар Рохас з Венесуели побила світовий рекорд у потрійному стрибку. Вона покращила показник українки Інесси Кравець, який був встановлений у 1995 році.

Вже у першій своїй спробі Рохас побила олімпійський рекорд на 2 сантиметри, стрибнувши на 15.41. Наступні чотири спроби були не настільки вдалі (дві з них не були зараховані).

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Зважаючи, що вже перший стрибок приніс венесуельці золоту нагороду. Тож вона вирішила замахнутися і на світовий рекорд. І таки зробила це. У шостій спробі вона стрибнула на 15,67 метра.

Юлімар Рохас одразу на 17 сантиметрів покращила світовий рекорд, який у 1995 році встановила українка Інесса Кравець.

Срібну медаль у потрійному стрибку здобула Патрісія Мамона з Португалії (15,01 метра). Бронзова нагорода – у іспанки Ани Пелетейро (14,87 метра).