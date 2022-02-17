На Олімпіаді в Пекіні несподівано перенесли останню біатлонну гонку

Організатори XXIV зимових Олімпійських ігор перенесли жіночий мас-старт у біатлоні. Гонка повинна була відбутись у суботу, 19 лютого.

Несприятливі погодні умови

Через несприятливі погодні умови, а саме мороз, довелось її перенести. Тепер змагання відбудуться у п'ятницю, 18 лютого.

До слова Фатальна стрільба Джими та боротьба Білосюк: Україна сьома в жіночій естафеті на Олімпіаді-2022

Україну представлятиме лише одна спортсменка – Юлія Джима, яка кваліфікувалась до мас-старту. Вона потрапила у топ-13.

Таким чином, 18 лютого відбудуться одразу дві гонки з масовим стартом. Жіноча розпочнеться о 9:00 за київським часом, чоловіча – об 11:00.

Олімпійський біатлонний турнір завершиться також 18 лютого. Найкращий поточний результат українських біатлоністів у Пекіні — сьоме місце у жіночій естафеті.