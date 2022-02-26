З Олімпіади – на фронт: чемпіон світу Підручний служить в частині Нацгвардії у Тернополі

Український чемпіон світу з біатлону, учасник Олімпійських ігор Дмитро Підручний служить у військовій частині Національної гвардії України в Тернополі.

Про це повідомив український журналіст Андрій Сеньків.

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"Тільки що український біатлоніст Дмитро Підручний розказав мені про те, що служить в частині Нацгвардії України в Тернополі.

Разом з ним – лижний двоборець Дмитро Мазурчук.Обидва – учасники Олімпіади в Пекіні. Дякую за службу, мужики. Пишаємося. Переможемо", – написав Сеньків.

Підручний попросив допомоги у цивілізованого світу

Раніше Підручний відреагував на початок широкомасштабного вторгнення Росії до рідної країни:

"Шановна біатлонна сім’я, мої міжнародні друзі та вболівальники.

Я та моя команда залишаємося в Україні, щоб захистити наші домівки та сім’ї від російських збройних сил, які вторгнулися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях ніхто не збирається брати участь.

Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:

1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.

2. Виходьте на вулиці свої міст. Попросіть вашу владу та НАТО допомогти нам.

3. Перевіряйте будь-яку інформацію, яку читаєте про російське вторгнення, у кількох джерелах.

Тільки не кажіть мені, що спорт поза політикою. Це пов’язано! Солдати та мирні жителі моєї батьківщини гинуть, коли ви це читаєте.

Прошу вас, не залишайтеся осторонь, будь ласка", – написав Підручний.