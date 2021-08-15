З Олімпіади-2024 виключили вид спорту, в якому Україна завоювала дві медалі в Токіо

Організаційний комітет Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, прийняв рішення про виключення карате з програми головних змагань чотириріччя.

Карате був важливим для України

Там заявили, що це рішення є остаточним і перегляду не підлягає.

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Каратисти вперше боролися за медалі на минулих Іграх в Токіо, але успішний досвід не переконав організаторів Парижа-2024 зберегти карате в олімпійській програмі.

На Іграх-2020 ця дисципліна принесла Україні дві медалі: "срібло" Анжеліки Терлюги і "бронзу" Станіслава Горуни.

Також Оргкомітет прийняв рішення про невключення в програму Ігор бейсболу та софтболу. Зате на Олімпіаді з'явиться "по істині древній і по-справжньому традиційний" для древньої Греції вид спорту – брейкданс.

Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.