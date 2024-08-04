Побив дворазового олімпійського чемпіона: Хижняк вийшов у фінал Ігор-2024 з боксу

У неділю, 4 серпня, відбувся півфінальний боксерський поєдинок у категорії до 80 кілограмів. За вихід у золотий фінал змагався українець Олександр Хижняк.

У півфіналі українець змагався проти дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса з Куби. Ще до бою Олександр Хижняк вже гарантував собі бронзову медаль, пише 24 Канал.

До теми Одна медаль для України гарантована: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 4 серпня

Хто став переможцем півфіналу Хижняк – Лопес

Українець не збирався зупинятися на досягненому, а спробував вибороти перепустку до фіналу. "Полтавський танк" дуже активно розпочав поєдинок. Однак досвідчений Лопес тримав блок та відповідав точними та акцентованими ударами. Після першого раунду українець поступався кубинцю – 1:4.

Другий ранд розпочався за тим же сценарієм. Хижняк розпочав бомбардування Лопеса. Ризик приніс результат. Судді віддали цей раунд українцю – 3:2.

У вирішальному раунді Олександр збільшив перевагу та впевнено переміг Лопеса.

Олександр Хижняк на характері вийшов до фіналу Олімпійських ігор. "Полтавський танк" гарантував Україні як мінімум срібну медаль.

Суперником Хижняка у фіналі стане Нурбек Оралбай з Казахстану. Поєдинок за олімпійське "золото" відбудеться 7 серпня.

Нагадаємо, що на рахунку збірної України три олімпійські медалі: "золото" в командному турнірі з фехтування на шаблях, "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з гвинтівки та "бронза" Ольги Харлан в індивідуальній шаблі.