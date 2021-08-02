На Олімпіаді-2020 приспали коня після того, як він отримав травму під час виступу

Трагічно закінчилися змагання з верхової їзди для швейцарця Робіна Геделя. Його коня Jet Set довелося усипити після виступу.

Під час виступу 14-річний мерин стрибнув через водну перешкоду, після чого почав накульгувати. Коневі одразу ж надали медичну допомогу, після чого на автомобілі швидкої допомоги відправили у ветеринарну клініку.

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Ультразвукове сканування показало, що у коня непоправний розрив зв'язки в нижній правій кінцівці трохи вище копита.

"З гуманних міркувань, за згодою власників і спортсмена, було прийнято рішення приспати кінь", – йдеться в заяві директорки змагань Катрін Норіндер.

Про те, що коня довелося приспати, підтвердив і Робін Гедель, який на ньому виступав.

Це перший випадок в історії Олімпійських ігор, коли тварину довелося приспати через отриману травму під час виступу.