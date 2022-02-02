Олімпіада-2030 в Україні: частину змагань можуть прийняти інші країни

Україна планує подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів про підготовку України до ймовірної Олімпіади.

Гутцайт: Буковель готовий взяти багато змагань на Олімпіаді

Міністр розповів, що наразі будується біатлонний комплекс у Буковелі, де вже відбувся чемпіонат України. За словами Гутцайта, у Буковелі може відбутися значна частина змагань на Олімпіаді-2030.

До теми Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030, – міністр спорту Гутцайт

"Будується біатлонний комплекс в Буковелі. Ми вже там проводили українські змагання. Буковель взагалі готовий взяти багато змагань на Олімпіаді, там ще поруч потрібно побудувати декілька трас для інших видів. Все тільки розпочинається", – сказав міністр.

Він уточнив, що Україна недавно прийняла остаточне рішення подаватись на Олімпіаду, тому, крім Буковелю, нічого з побудови інфраструктури для зимових видів не розпочато.

"Все тільки проєктується, воно в ескізних планах. Потрібно було зробити аналіз, щоб зрозуміти де можна проводити. У Львові будемо будувати палац спорту для хокею, а в Києві буде палац для зимових видів. Але західний регіон — це те місце, де буде проходити Олімпіада, ви ж розумієте", – зазначив Гутцайт.

. Країну-господарку Олімпіаду оголошують за 7 років до проведення Ігор перед початком нової Олімпіади. Хто прийме зимову Олімпіаду-2030 може стати відомо у 2023 році.

Як розповів глава Міністерства молоді та спорту, скелетон чи бобслей на Олімпіаді-2030 може відбутися у Латвії, а не в Україні. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує не будувати такі дорогі об'єкти.

Наприклад, скелетон чи бобслей можемо проводити в Латвії, там є вся ця інфраструктура. Бо вона ж дорого коштує і в обслуговуванні теж. МОК рекомендує, щоб ми не будували такі дорогі об'єкти, а використовували їх в країнах поруч,

– сказав Гутцайт.

Він додав, що Україна планує подавати заявку на проведення Олімпіади самостійно. За згодою з МОК деякі види спорту можуть прийняти інші країни.

"Але Олімпіада — це дороге задоволення. І щоб уникнути значних витрат, МОК рекомендує, якщо поруч є готові траси для, наприклад, бобслею та скелетону, проводити змагання там. Наприклад, є траса в польському Закопане", – резюмував Гутцайт.

. Окрім України, заявки на проведення зимової Олімпіади-2030, планують подати ще чотири країни: Ванкувер (Канада), Саппоро (Японія), Солт-Лейк-Сіті (США), Барселона – Піренеї (спільна заявка трьох країн: Іспанії, Франції та Андорри).