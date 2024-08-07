Жан Беленюк та Парвіз Насібов пройшли у 1/4 фіналу Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Сьогодні, 7 серпня, відбуваються змагання з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Україну в цій дисципліні представляють Жан Беленюк та Парвіз Насібов.

У стартових сутичках греко-римської боротьби Жан Беленюк змагався за вихід у чвертьфінал Олімпіади-2024 з китайцем Цянем Хайтао. Насібов протистояв сербу Мате Немешу, – пише 24 канал.

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Українські борці на Олімпіаді-2024

Жан Беленюк переміг китайця Цяна Хайтао з досить впевненим рахунком 7:1. Протистояння Парвіза Насібова відбувалося значно складніше, лише на останніх хвилинах борець зміг вирвати перемогу з рахунком 3:2, програючи Немешу 1:2.

У чвертьфіналі Беленюк буде боротись проти казахстанця Нурсултана Турсинова. Парвіз Насібов отримав у суперники киргизстанця – Амантура Ісмаїлова. Початок сутичок приблизно о 13:50 за київським часом.

Нагадаємо, що представниця України Оксана ЛІвач у боротьбі вільним стилем буде змагатись за "бронзу" Олімпіади-2024, хоча програла у чвертьфіналі. Індійську спортсменку, яка перемогла українку, дискваліфікували за порушення правил змагань.