Все може зруйнуватись за секунду, – Білодід вперше прокоментувала виліт із Олімпіади-2024

Дар'я Білодід не змогла на своїх других Іграх поспіль здобути олімпійську нагороду. Українська дзюдоїстка припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 не змогла здолати японку Харуку Фунакубо. В 1/8 фіналу українська дзюдоїстка отримала три шидо та була дискваліфікована.

До теми "Це був привід покарати її": тренер прокоментував рішення судді у виступі Білодід

Перший коментар Білодід після вильоту із Ігор-2024

Хоча перед цією сутичкою Білодід легко за 5 секунд перемогла представницю Кірибаті Неру Тєбва.

31 липня Дар'я вперше прокоментувала свій виліт із Олімпійських ігор-2024. Зробила це вона через свої соцмережі. Дзюдоїстка подякувала усім за підтримку. Від такої кількості теплих слів вона була у приємному шоці.

Все може зруйнуватися за секунду, все. Біль, розчарування, нездійснена мрія… Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку! Я в шоці, яка кількість людей мене підтримала у важку хвилину. Це безцінно, коли люди з тобою не тільки, коли ти на пʼєдесталі, а й у моменти розпачу. Ви – неймовірні! Ви даєте мені сили та віру в майбутнє! Дякую, дякую, дякую,

– написала дзюдоїстка.

Слід відзначити, що під час бою із японкою у кутку Білодід вилучили секундантку та її маму. Все через постійні підказки. Після поразки Дар'я не змогла стримати сліз.

У коментарях під постом прийшли підтримати інші діючі та колишні українські спортсмени (Даяна Ястремська, Наталія Добринська), футбольний клуб Шахтар Донецьк та навіть відомі блогери (Дар'я Квіткова).