Протистояння зросту: у матчі із баскетболу на Олімпіаді-2024 встановили унікальний показник

У вівторок, 30 липня, на Олімпіаді-2024 в Парижі в рамках баскетбольного турніру відбувся матч між збірними Франції та Японії. Спортсмени встановили новий дивний рекорд.

Французькі баскетболісти в овертаймі здобули перемогу з рахунком 94:90. Гра запам'яталась незвичайною дуеллю між японським та французьким баскетболістами.

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Новий рекорд у баскетболі

На матчі було встановлено новий унікальний рекорд. В поєдинку зустрілись найвищий та найнижчий баскетболісти – Віктор Вембаньяма та Юкі Тогасі. Зріст французького гравця за офіційними даними – 222 сантиметри, а зріст японця – 167 см.

Різниця між баскетболістами сягла рекордних 55 см. За весь час проведення Олімпійських ігор це найбільша різниця в зрості між спортсменами.

Зазначимо, що це перша гра на Олімпіаді-2024 в рамках баскетбольного турніру серед чоловіків, яка дійшла до додаткових таймів. Також Вембаньяма став найрезультативнішим гравцем французької збірної.

Спортсмен набрав 18 очок, зробив 11 підбирань. віддав 6 передач. В своєму активі лідер "Сан-Антоніо Сперс" також має два перехоплення і два блок-шоти. Після перемоги збірна Франції забезпечила собі разом з німцями путівку в плей-офф.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 в Парижі завершуються 11 липня. Олімпійська збірна України займає 35-місце та має 1 бронзову медаль, яку виборола Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.