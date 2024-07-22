"Їх майже немає": Вадим Гутцайт висловив думку щодо спортсменів з Росії на Олімпіаді-2024

Незабаром розпочнуться довгоочікувані літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Перша частина українських олімпійців вже у Франції в селищі біля Сен-Дені.

Групу спортсменів з ворожої країни допустили до Олімпіади-2024 в Парижі. Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт висловився щодо можливих провокацій зі сторони "нейтральних" спортсменів.

Читайте також "Росія нікому не оголошувала війну": президентка ФЛГР цинічно висміяла олімпійське перемир'я

Поведінка українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Вадим Гутцайт прокоментував про стосунки олімпійців щодо інших спортсменів на іграх в Парижі. Голова НОК України заявив, що "нейтральних" спортсменів з Росії всього 15, а це означає, що їх там майже немає.

На рахунок спілкування з журналістами Вадим Гутцайт сказав, що всі дорослі люди і знають як себе вести на публіці. Він заявив, що з цим немає бути проблем.

Наших спортсменів ніхто спеціально за руку ловити не буде. Всі вони дорослі люди, і добре розуміють, з ким спілкуватися, з ким – ні. До того ж, уся наша молодь, володіє англійською.

Також Вадим Маркович відповів щодо преміальних спортсменам за участь на Іграх-2024. Голова НОК, вважає що українці отримують досить добре, навіть більше, ніж спортсмени, які представляють європейські країни.

Поряд з українськими спортсменами в Олімпійському селищі будуть жити представники Канади, Німеччини та Ірландії.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 в Парижі представлятимуть Україну 140 атлетів. Національна збірна буде брати участь в більшості видів спорту. Також аналітики зробили прогноз, що українці виграють щонайменше 13 медалей.