"Дружня атмосфера": у яких умовах живуть українці в олімпійському селищі у Парижі

Спортсмени-учасники Олімпіади-2024 проживають на півночі Парижу в олімпійському селищі в районі Сен-Дені. Поблизу знаходиться головна спортивна арена "Стад де Франс" на якій відбудуться змагання з легкої атлетики, регбі, фінал футбольного турніру та церемонія закриття.

Українські спортсмени розповіли про враження від Парижу та умови життя в олімпійському селищі. Зазначають, що французи поступаються Токіо в деяких аспектах.

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Життя в Парижі та олімпійському селищі

Сен-Дені не найяскравіше і небезпечне місце у Франції. Місцеві радять ховати телефони та сумочки подалі від очей. З міркувань безпеки усюди чергують поліцейські, від станції метро поблизу селища або потяга RER.

Територія на якій проживають учасники Олімпійських ігор-2024 з усіх сторін також оточена поліцею. У Франції побоюються та намагаються зробити все для того, щоб уникнути можливіх терактів під час змагань.

З однієї сторони поряд з українськими спортсменами живуть представники Німеччини, а з іншої канадці. В домівках сучасні двомісні кімнати-блоки, окрім площі для життя, присутні зони для відпочинку.

За інформацією від організаторів меблі в кімнатах зроблені з високоекологічних матеріалів. Чемпіон Європейських ігор і призер чемпіонату світу з стрибків у воду Олексій Середа розповів про те, чим наповнені кімнати домівок.

Номери схожі на ті, що були в Токіо. Картонні ліжка, як завжди. Але, в принципі, подобається. Атмосфера дружня, живу з Кірюхою Болюхом. Єдине, що нормального стола немає. Не знаю, чому вони його не поставили. Точніше, він є, але дуже низенький. Якщо будете інтерв'ю в Болюха брати, то запитайте. Бо він приїхав з ноутбуком, хоче в CS пограти, а не виходить,

– розповів Середа.

Спорстмени вважають, що харчування в Парижі поступається тому, що було в Токіо. Через велику кількість людей, яка тут проживає, звісно складно придумати щось не звичайне. Тому раціон тут звичайний: паста, картопля, м'ясо, риба та зелень.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня. Сьогодні, 26 липня, розпочинається офіційна церемонія відкриття Олімпіади о 20:30 за київським часом.