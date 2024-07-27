Зашкварів усе більше: на церемонії відкриття олімпійський прапор підняли догори ногами – відео

У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Тисячі спортсменів презентували свої країни на урочистому заході.

Французька столиця приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу.

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Ще один ляп на церемонії відкриття

Понад три години на річці Сена тривала урочиста частина.

Наприкінці церемонії підняли олімпійський прапор, однак і тут не обійшлось без помилки. Після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив Олімпіаду-2024 відкритою, прапор підняли догори ногам, трьома кільцями донизу.

Підняття олімпійського прапору: дивіться відео

Відзначимо, що Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.