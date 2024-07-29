Суддя вилучив маму Дар'ї Білодід в 1/8 фіналу: у чому причина

Суддя вилучив маму Дар'ї Білодід, Світлану Кузнєцову в 1/8 фіналу змагань з дзюдо. Все через її вигуки.

У понеділок, 29 липня, Дар'я Білодід поступилася суперниці з Японії і вилетіла з Олімпіади-2024. Українська дзюдоїстка отримала три "шидо" і було дискваліфікована, пише 24 канал.

Читайте також Драматичний виліт Білодід із Ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади 29 липня

Маму Білодід вилучили

Під час додаткового часу бою з японкою Харукою Фунакубо, суддя вилучив маму та по сумісництву тренерку українки Світлану Кузнєцову через постійні вигуки.

Дар'я Білодід завершила свої виступи на Оліміпаді-2024. Напередодні турніру дзюдоїстка говорила, що мріє про олімпійське золото.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2022 у Токіо.