Культовий репер пронесе олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024

У п'ятницю, 26 липня, у столиці Франції відбудеться урочисте відкриття Олімпійських ігор-2024. Символічним сигналом про початок змагань стане запалення олімпійського олімпійського вогню.

Відомий американський репер Снуп Догг стане одним з останніх факелоносців олімпійського вогню. Він нестиме символ Олімпіади на останньому етапі перед церемонією відкриття.

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Снуп Догг буде факелоносцем на Олімпіаді в Парижі

52-річний репер пронесе олімпійський вогонь вулицями Сен-Дені, північного передмістя Парижа, де розташований Олімпійський стадіон "Стад де Франс". Про це повідомив мер міста Матьє Ганотен.

Серед інших факелоносців у Сен-Дені – французька акторка Летиція Каста та французький репер MC Solaar. А от особа людини, яка запалить олімпійський вогонь у ніч церемонії відкриття, досі залишається під секретом. Про це відомо лише кільком людям.

Зазначимо, що на цьому участь Снуп Догга в Олімпіаді не обмежується. Культовий репер та актор буде висвітлювати змагання на каналі NBC. Він буде спілкуватися зі спортсменами та їхніми друзями, а також створювати цікавий контент.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня. До столиці Франції вирушила делегація збірної України у складі 140 спортсменів, які змагатимуться у 26 дисциплінах.