У швейцарській Лозанні 5 грудня відбувся 12-й Олімпійський саміт за участю провідних представників олімпійського руху. За підсумком засідання було опубліковане комюніке.

У 2024 році відбудуться найбільші спортивні змагання чотириріччя – Олімпійські ігри в Парижі. Під час саміту були розглянуті багато актуальних питань, в тому числі участь атлетів з країн-агресорів.

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За все добре, проти всього поганого

Учасники саміту привітали резолюцію ООН щодо "Побудови мирного та кращого світу через олімпійський ідеал". За постанову проголосували 118 країн, лише дві утрималися – Росія та Сирія. Саме країна-агресор розкритикувала МОК за обмеження спортсменів з російським та білоруським паспортом.

На засіданні відзначили складну геополітичну ситуацію у світі, з надто великою кількістю війн та конфліктів. Учасники саміту висловили свої співчуття невинним жертвам насильства та їхнім родинам. А також закликали до мирного вирішення конфліктів.

Міжнародні федерації відзвітували про виконання рекомендацій МОК щодо участі в змаганнях нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Вони зауважили, що більшість турнірів пройшли без інцидентів, крім одного. Ймовірно йшлося про Ольгу Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці.

Росію засудили, але спортсменів допустили

Попри призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії (ОКР), МОК не змінив своєї позиції щодо нейтральних спортсменів. Нагадаємо, що діяльність ОКР призупинили через включення до її складу організацій, які підпорядковані НОК України.

Також МОК засудив рішення уряду та президента Росії провести політизовані спортивні змагання. Терористи збираються організувати власну Олімпіаду.

Також варто зауважити, що остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів буде ухвалено у березні 2024 року. МОК зазначив, що участь нейтральних спортсменів на Олімпійських іграх може відбутися лише за чітко визначених обмежень. Змінювати квоти та ліцензії спеціально для атлетів з країн-агресорів не збираються.