Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: яку кількість медалей здобули українські атлети

Сьогодні, 11 серпня, Україна завершила виступи на літніх Олімпійських іграх-2024. На змаганнях в Парижі у різних видах спорту брали участь 140 українських атлетів.

У підсумку українські спортсмени на Іграх-2024 здобули всього 12 медалей. На даний момент Україна знаходиться на 22-й сходинці у загальному медальному заліку, повідомляє 24 канал.

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Хто здобув медалі Олімпіади-2024 для України

"Золото" Олімпійських ігор-2024 завоювали: збірна фехутвальниць (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька), у стрибках в висоту – Ярослава Магучіх та боксер – Олександр Хижняк.

Срібні медалі для України принесли: Сергій Куліш (стрільба з пістолету), у греко-римьскій боротьбі – Парвіз Насібов, вільна боротьба – Ірина Коляденко, веслування в каное-двійці – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вправи на брусах – Ілля Ковтун.

"Бронзу" здобули: фехтувальниця на шаблях – Ольга Харлан, стрибки у висоту – Ірина Геращенко, метання молота – Михайло Кохан та Жан Беленюк у греко-римській боротьбі.

Останні медальний поєдинок України проводив Мураз Мчедлідзе у вільній боротьбі. На жаль, українець програв азербайджанцю Магомедхану Магомедову та не зміг здобути "бронзу" Олімпіади-2024.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі розпочалися 26 липня. Всього було розіграно 329 медалей. Україна змагалась у 22 з 48 видах спорту.