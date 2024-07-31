Не вистачило 0,2 бала: Ковтун залишився без олімпійської медалі у багатоборстві

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх відбувся фінал особистого багатоборства у спортивній гімнастиці. Наші медальні надії були пов'язані з виступами Олега Верняєва та Іллі Ковтуна.

За підсумками кваліфікації на Олімпійських іграх двоє українських гімнастів потрапили до фіналу особистого багатоборства. Ілля Ковтун відібрався з 11-м результатом, а Олег Верняєв – з 7-м, пише 24 Канал

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Як виступили українські гімнасти

Наші гімнасти реально претендували на медалі. Після трьох вправ Олег Верняєв розташувався на другій сходинці загального заліку багатоборства (42.766 бала), а Ілля Ковтун на четвертій (42.232 бала).

Найкраще українці виступили у паралельних брусах. Ковтун набрав 15,400 бала і став найкращим гімнастом у дисципліні. Він випередив Верняєва на 0,4 бала. Після чотирьох ротацій українці лідирували у загальному заліку: Ілля був першим, а Олег – другим.

На жаль, після перекладини наші гімнасти опинилися поза трійкою.

У вільних вправах Ковтун продемонстрував блискучий результат – 14,700 бала. Це дозволило йому завершити змагання на четвертому місці. Лише 0,2 бала не вистачило Іллі, щоб здобути "бронзу". Олег Верняєв завершив змагання на восьмому місці загального заліку.

Олімпіада-2024. Особисте багатоборство (чоловіки)

1. Ока Сінносуке (Японія) — 86.832 бала

2. Чжан Бохен (Китай) — 86.599

3. Сяо Жотен (Китай) — 86.634

4. Ілля Ковтун (Україна) — 86.165

(Україна) — 86.165 ...

8. Олег Верняєв (Україна) — 84.399

Нагадаємо, що Ілля Ковтун дебютував на Олімпійських іграх. Для Олега Верняєва це вже третя Олімпіада. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро він здобував "золото" та "срібло" (особисте багатоборство).

На Олімпіаді в Парижі збірна України здобула одну медаль. "Бронзу" здобула фехтувальниця Ольга Харлан.