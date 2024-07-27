Українські гімнасти пробилися до фіналу командного багатоборства на Олімпіаді-2024

На Олімпійських іграх у Парижі відбулася кваліфікація у командній спортивній гімнастиці. Збірна України зуміла вибороти місце у фіналі.

За вісім путівок до фіналу боролися 12 збірних. Суперниками України по субдивізіону були команди Нідерландів, Китаю та Японії, пише 24 Канал.

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Результат виступу українських гімнастів у багатоборстві

Збірну України у змаганнях представляли Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах та Олег Верняєв. Найбільшу кількість балів українці набрали на паралельних брусах – 45,032 балів.

У підсумку наші гімнасти заробили 253,893 бала. Українці зайняли четверте проміжне місце, що дозволило опинитися серед вісімки кращих збірних.

Чільну трійку сформували команди Китаю, Японії та Великої Британії.

Фінал чоловічого командного багатоборства відбудеться у понеділок, 29 липня. Початок змагань заплановано на 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що найкращим досягненням українських спортивних гімнастів у командному багатоборстві було "срібло" у Сіднеї-2000. За підсумком Олімпіади-1996 в Атланті була здобута бронзова медаль.