"Дрімота приносить золоту медаль": пресслужба Олімпіади неординарно пожартувала над Магучіх
Джерело:Пресслужба Олімпіади
Пресслужба Олімпійських ігор вирішила цікаво підписати фото з Ярославою Магучіх у соцмережах. Вони трошки пожартували над українською атлеткою.
В неділю, 4 серпня, відбувся фінал стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. За його результатами, Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою.
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Цікавий підпис до фото Магучіх
На просторах Інтернету завірусилося фото, де українська спортсменка лежить з заплющеними очима і налаштовується на свій наступний стрибок.
Пресслужба Оліміпади вирішила кумедно підписати цю світлину.
Ви можете відпочивати, але чи можете ви задрімати під час фіналу Олімпійських ігор?
– написали вони у своєму X.
Після того, як Ярослава Магучіх здобула медаль вони відповіли на цей твіт ще одним кумедним повідомленням.
"Оновлення: Дрімота приносить золоті медалі, кожен має спати більше", – написали у пресслужбі Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що українка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.