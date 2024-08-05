"Дрімота приносить золоту медаль": пресслужба Олімпіади неординарно пожартувала над Магучіх

Пресслужба Олімпійських ігор вирішила цікаво підписати фото з Ярославою Магучіх у соцмережах. Вони трошки пожартували над українською атлеткою.

В неділю, 4 серпня, відбувся фінал стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. За його результатами, Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою.

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Цікавий підпис до фото Магучіх

На просторах Інтернету завірусилося фото, де українська спортсменка лежить з заплющеними очима і налаштовується на свій наступний стрибок.

Пресслужба Оліміпади вирішила кумедно підписати цю світлину.

Ви можете відпочивати, але чи можете ви задрімати під час фіналу Олімпійських ігор?

– написали вони у своєму X.

Після того, як Ярослава Магучіх здобула медаль вони відповіли на цей твіт ще одним кумедним повідомленням.

"Оновлення: Дрімота приносить золоті медалі, кожен має спати більше", – написали у пресслужбі Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що українка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.