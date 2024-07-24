Історична місія: Усик зізнався, чому вирушив на Олімпійські ігри в Париж

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поїхав на Олімпійські ігри-2024. Знаменитий боксер буде відстоювати свій вид спорту в олімпійській програмі змагань.

Олімпіада-2024 може бути останньою, в які присутній боксерський турнір. Один з найцікавіших видів спорту може опинитися поза програмою Ігор-2028.

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Усик: Олімпійське "золото" – це вершина досягнень спортсмена

Олександр Усик анонсував свою появу на Олімпійських іграх. Чемпіон світу приїде підтримати збірну України з боксу. Крім того, знаменитий спортсмен своїм авторитетом спробує зберегти бокс в олімпійській програмі.

"Важко змиритися з тим, що ця Олімпіада може стати останньою, на якій відбудуться змагання з боксу. Їх втрата була б руйнівною для нашого виду спорту, адже саме в аматорському боксі відкриваються нові таланти. Я вважаю, що олімпійське "золото" – це вершина досягнень для будь-якого спортсмена.

Саме тому ми з моєю командою Ready To Fight присвячуємо свій час у Парижі пошуку шляхів допомоги. Ми прагнемо зберегти олімпійський бокс для майбутніх поколінь, гарантуючи, що він залишиться чесним, прозорим і по-справжньому олімпійським", – написав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик став олімпійським чемпіоном Лондона-2012. На шляху до фіналу українець переміг росіянина Артура Бетербієва та болгарина Тервела Пулева. У вирішальному поєдинку Усик здолав італійця Клементе Руссо.

Зазначимо, що на Олімпіаді в Парижі збірна України буде представлена лише трьома боксерами: Айдер Абдураїмов (у ваговій категорії до 57 кілограмів), Олександр Хижняк (80 кілограмів) і Дмитро Ловчинський (92+ кілограмів). Боксерський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня до 10 серпня.