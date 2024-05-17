МОК заборонив російським журналістам використовувати символіку країни на Олімпіаді-2024

Російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпійських ігор-2024 в статусі "нейтральних". Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет заборонив журналістам з Росії використовувати будь-яку символіку.

МОК допускає російських спортсменів лише у статусі "нейтральних" за умови, що вони не підтримують війну та не пов'язані з силовими структурами Росії. Зокрема виступатимуть вони лише в індивідуальних видах змагань та без державної символіки, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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До російських журналістів особливого відношення не буде

Правила для участі спортсменів поширюються також і на представників преси ворожої країни. МОК ставить для них такі самі вимоги, як і до "нейтральних" спортсменів. Зокрема їм заборонено з'являтись з будь-якою символікою ворожої країни.

Олімпійський комітет Росії попередив російських спортсменів, які виступатимуть у "нейтральному" статусі, про можливе порушення російського закону. У ОКР вважають, що критерії МОК для допуску надто "принизливі"

Попри допуск росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024 Україна не планує бойкотувати змагання.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 триватиме з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття запланована на березі Сени, проте французька влада може змінити місце проведення з міркувань безпеки.