Зірковий дует прапороносців України: Романчук складе компанію Світоліній на відкритті Олімпіади

Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Визначилися обидва прапороносці збірної України.

Зіркові олімпійські призери складуть дует прапороносців збірної України на відкритті Ігор-2024. Разом з Еліною Світоліною синьо-жовтий прапор буде нести Михайло Романчук.

Читайте також Олімпійські ігри-2024: розклад змагань у Парижі

Титуловані прапороносці України

Для українського плавця Олімпіада в Парижі стане третьою у спортивній кар'єрі. Романчук на Іграх у Токіо здобув срібну та бронзову медалі. В активі Світоліної – "бронза" ОІ-2020.

Нагадаємо, що за традицією країни-учасниці мають одразу два прапороносці – жінку та чоловіка. Це пов'язано з позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Таке правило почало діяти починаючи з Олімпіади в Токіо.

Першим прапор збірної України на літніх Олімпійських іграх ніс Сергій Бубка. Загалом прапороносцями були десять спортсменів.

Прапороносці України на літніх Олімпійських іграх

1996 рік – Сергій Бубка (легка атлетика)

2000 – Євген Браславець (вітрильний спорт)

2004 – Денис Силантьєв (плавання)

2008 – Яна Клочкова (плавання)

2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)

2016 – Микола Мільчев (стендова стрільба)

2021 – Олена Костевич (кульова стрільба), Богдан Нікішин (фехтування)

2024 – Еліна Світоліна (теніс), Михайло Романчук (плавання).

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Урочистості в Парижі розпочнуться о 21:00 за київським часом.