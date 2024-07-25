Зірковий дует прапороносців України: Романчук складе компанію Світоліній на відкритті Олімпіади
Джерело:НОК України
Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Визначилися обидва прапороносці збірної України.
Зіркові олімпійські призери складуть дует прапороносців збірної України на відкритті Ігор-2024. Разом з Еліною Світоліною синьо-жовтий прапор буде нести Михайло Романчук.
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Титуловані прапороносці України
Для українського плавця Олімпіада в Парижі стане третьою у спортивній кар'єрі. Романчук на Іграх у Токіо здобув срібну та бронзову медалі. В активі Світоліної – "бронза" ОІ-2020.
Нагадаємо, що за традицією країни-учасниці мають одразу два прапороносці – жінку та чоловіка. Це пов'язано з позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Таке правило почало діяти починаючи з Олімпіади в Токіо.
Першим прапор збірної України на літніх Олімпійських іграх ніс Сергій Бубка. Загалом прапороносцями були десять спортсменів.
Прапороносці України на літніх Олімпійських іграх
- 1996 рік – Сергій Бубка (легка атлетика)
- 2000 – Євген Браславець (вітрильний спорт)
- 2004 – Денис Силантьєв (плавання)
- 2008 – Яна Клочкова (плавання)
- 2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)
- 2016 – Микола Мільчев (стендова стрільба)
- 2021 – Олена Костевич (кульова стрільба), Богдан Нікішин (фехтування)
- 2024 – Еліна Світоліна (теніс), Михайло Романчук (плавання).
Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Урочистості в Парижі розпочнуться о 21:00 за київським часом.