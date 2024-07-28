"Нейтральність вбиває": лікар збірної України зробив напис на руці через допуск росіян

Лікар олімпійської збірної України красномовно висловив свою думку щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Представників країн-агресорів не повинно бути на Олімпіаді.

Міжнародний олімпійський комітет допустив спортсменів з російським та білоруським паспортом до Ігор в Парижі. 32 "нейтральних" представника країн-агресорів прибули на змагання.

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Нейтральність вбиває Україну та українців

Свій протест проти допуску росіян висловив лікар олімпійської збірної України Максим Бецко. На правій руці медик зробив напис: "Neutral? Shoot!" (Нейтральність вбиває – 24 Канал).

Протест Максима Бецко / фото з фейсбуку лікаря

Крім того, Максим написав пост на своїй сторінці у фейсбуці, в якому пояснив свою позицію.

"Нейтральність вбиває! Давайте поглянемо правді в очі: нейтральність – це пасивність перед обличчям зла. Вона дозволяє злу множитися і набирати силу. Коли ми не протидіємо, зло зростає, як ракова пухлина.

Нейтральність вбиває Україну та українців просто зараз. 8 липня бомби падали на дитячу лікарню в центрі Києва, вбиваючи дітей та лікарів. Нейтральність (позаполітичність) і пасивність росіян зробила це", – написав Бецко.

Важливо, що лікар збірної України висловив свій протест на День медичного працівника. Він зазначив, що участь російських спортсменів в Олімпійських іграх – це символічна підтримка агресії.

Напередодні Олімпійських ігор Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими спортсменами. Очільник держави відзначив важливість присутності України на турнірі та подякував за недопуск Росії (як команди – 24 Канал) до Ігор.