У мого тата стався інсульт, – Климець розповіла про особисті проблеми напередодні Олімпіади-2024

Українська метальниця молота Ірина Климець була однією з наших олімпійських надій на медаль. На жаль, спортсменка не зуміла пройти кваліфікацію та потрапити до фіналу.

Для Ірини Климець Олімпіада в Парижі стала третьою в спортивній кар'єрі. Спортсменка перед відповідальними змаганнями набрала чудову форму.

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Моральне виснаження завадило достойно виступити на Олімпіаді

За словами легкоатлетки, її фізична підготовка була однією з найкращих. На чемпіонаті України, який відбувся в лютому, Ірина метнула молот на 71,35 метра. За прогнозами спортсменка повинна була виконати кваліфікаційний норматив на Олімпіаді. Однак у справу втрутилися сімейні обставини, які завадили повноцінно підготуватися до Ігор.

"Наприкінці березня у мого тата стався інсульт, і мені довелося перервати підготовку та тренувальні збори, щоб залишитися вдома й допомогти мамі доглядати за батьком. У мене на той час було моральне виснаження, і наразі воно також є.

Попри всі старання і хороші результати на тренуваннях, останні моменти змагань були сповнені хвилювань та бажання показати результат, але не все вийшло. Це потрібно прийняти і рухатися далі", – розповіла Климець.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Парижі Ірина Климець з результатом 66,95 метра посіла 26 місце. Українська легкоатлетка змушена була залишити турнір на стадії кваліфікації.