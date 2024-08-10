Легкоатлет з Філіппін одягнув на Олімпіаду шкарпетки із зображенням тренера-українця

Олімпіаду-2024 цього разі повеселив філіппінський легкоатлет. Аби йому поталанило, спортсмен одягнув на виступ шкарпетки з обличчям свого українського тренера.

28-річний Ернест Джон Обієна неодноразово привертав увагу своїми оригінальними шкарпетками. Однак раніше вони були з персонажами мультфільмів, або просто різнокольорові.

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Українець на шкарпетках філіппінця

Цього року Ернест Джон Обієна виділився серед усіх спортсменів, надягнувши шкарпетки, на яких був принт у вигляді голови його тренера — Віталія Петрова. Цікаво, що Петров українець. Він є тренером з легкої атлетики, який спеціалізується переважно на стрибках з жердиною. З 2014 року Петров тренує Обієна.

Ернест Джон Обієна у незвичних шкарпетках / фото Getty Images

Також під час змагань філіппінець з'явився у шкарпетках із зображенням своїх батьків рожевого кольору.

Інші фото Ернеста Джона Обієна у "тих самих" шкарпетках / AP, Getty Images