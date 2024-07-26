Ще одна особлива Олімпіада, – Світоліна зізналась, що її здивувало у Парижі

Тенісистка Еліна Світоліна буде представляти Україну в одиночних змаганнях з тенісу на літніх Олімпійських Іграх-2024. Спортсменка висловила думку на рахунок тенісних кортів в Парижі.

Сьогодні, 26 липня, в Парижі о 20:30 за київським часом відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських Іграх-2024. Україну будуть представляти 140 спортсменів у різних видах спорту.

Читайте також "Дружня атмосфера": у яких умовах живуть українці в олімпійському селищі у Парижі

Тенісні корти в Парижі

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась своєю думкою щодо тенісних кортів, на яких будуть проходити змагання. Спортсменка вражена, що було обрано поля Ролан Гаррос, Еліна чотири рази доходила на цьому турнірі до чвертьфіналу.

Це дуже незвично. У якомусь сенсі дуже дивно. Ми бачили Ролан Гаррос шість тижнів тому, і це зовсім інша справа. Але я щаслива, що ці Олімпійські ігри проходять у Парижі, і це буде ще одна особлива Олімпіада,

– заявила Світоліна.

До цього аж в 1992 році олімпійський тенісний турнір проводили на кортах з ґрунтовим покриттям в Барселоні. Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді-2020 в Токіо Еліна Світоліна здобула бронзові медалі.

Зазначимо, що українські тенісистки вже дізнались результати жеребкування у 1/32 фіналу. Еліна Світоліна зустрінеться з Моюкі Утідзіма, яка представляє Японію. Також Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024.