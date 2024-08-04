Одна медаль для України гарантована: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 4 серпня

4 серпня 2024, 09:54
Читать новость на русском

Літні Олімпійські ігри-2024 у самому розпалі, до кінця змагань залишився тиждень. Як і завжди на уболівальників чекає багато нових і цікавих протистоянь. Між спорстменами знову відбудеться запекла боротьба за нагороди.

Сьогодні, 4 серпня, розпочинається дев'ятий день Олімпіади-2024 в Парижі. Атлети будуть змагатись у 22 видах спорту та розігрувати 12 медалей, – повідомляє 24 канал.

Читайте також Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 4 серпня

Новий день на Олімпіаді-2024 для України

Україну будуть представляти спортсмени у 9 видах спорту. Четверо атлетів будуть боротись за нагороди Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Сто відсотків нагороду отримає боксер Олександр Хижняк тому, що він пройшов у півфінал. Українець отримає бронзу, але якщо потрапить у фінал, то забезпечить собі срібло. 

У легкій атлетиці в стрибках у висоту представлятимуть Україну в фіналі – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. У метанні молоту за медалі буде боротись Михайло Кохан.

Нагороди Олімпіади-2024 можуть здобути Ігор Радівілов та Назар Чепурний – обидва в опорному стрибку. Учасниця від України у шосейній велогонці – Юлія Бірюкова.

Де переглянути Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 4 серпня

Топ-10 медального заліку Ігор-2024 станом на ранок 4 серпня

Загальний медальний залік напочаток нового ігрового дня на Олімпіаді-2024:

  1. Китай (16-12-9) – 37
  2. США (14-24-23) – 61
  3. Франція (12-14-15) – 41
  4. Австралія (12-8-7) – 27
  5. Велика Британія (10-10-13) – 33
  6. Південна Корея (9-7-5) – 21
  7. Японія (8-5-9) – 22
  8. Італія (6-8-5) – 19
  9. Нідерланди (6-4-4) – 14
  10. Канада (4-4-7) – 15

Автор: Єгор Торяник