Одна медаль для України гарантована: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 4 серпня
Літні Олімпійські ігри-2024 у самому розпалі, до кінця змагань залишився тиждень. Як і завжди на уболівальників чекає багато нових і цікавих протистоянь. Між спорстменами знову відбудеться запекла боротьба за нагороди.
Сьогодні, 4 серпня, розпочинається дев'ятий день Олімпіади-2024 в Парижі. Атлети будуть змагатись у 22 видах спорту та розігрувати 12 медалей, – повідомляє 24 канал.
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Новий день на Олімпіаді-2024 для України
Україну будуть представляти спортсмени у 9 видах спорту. Четверо атлетів будуть боротись за нагороди Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Сто відсотків нагороду отримає боксер Олександр Хижняк тому, що він пройшов у півфінал. Українець отримає бронзу, але якщо потрапить у фінал, то забезпечить собі срібло.
У легкій атлетиці в стрибках у висоту представлятимуть Україну в фіналі – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. У метанні молоту за медалі буде боротись Михайло Кохан.
Нагороди Олімпіади-2024 можуть здобути Ігор Радівілов та Назар Чепурний – обидва в опорному стрибку. Учасниця від України у шосейній велогонці – Юлія Бірюкова.
Де переглянути Олімпіаду-2024 в Парижі
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 4 серпня
Загальний медальний залік напочаток нового ігрового дня на Олімпіаді-2024:
Топ-10 медального заліку Ігор-2024 станом на ранок 4 серпня
Загальний медальний залік напочаток нового ігрового дня на Олімпіаді-2024: