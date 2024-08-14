На межі можливостей: британська бігунка завершила олімпійський марафон зі зламаною ногою

Британська бігунка Роуз Гарві на Олімпійських іграх в Парижі взяла участь в марафоні на дистанцію 42 кілометри. Попри небезпечну травму спортсменка зуміла добігти до фінішу.

На старт 42-кілометрового марафону вийшли 91 спортсменка. Проте до фінішу змогли дістатися 80 легкоатлеток, в тому числі Роуз Гарві з Великої Британії.

Читайте також Призер Ігор зламав лікоть під час церемонії закриття Олімпіади-2024

Як бігунка зуміла завершити марафон

31-річна спортсменка завершила дистанцію на 78 місці з особистим рекордом – 2:51.03 години. Після повернення додому Роуз розповіла, якої ціною здійснила свою мрію.

Ще під час тренування вона відчула дискомфорт у стегні. Виявилося, у неї стався стресовий перелом стегнової кістки. Проте на адреналіні британка вийшла на дистанцію та розпочала марафон.

Поступово біль став нестерпним, особливо під час спусків. Проте легкоатлетка не могла здатися.

Постійно казала собі посміхатися, вбирати енергію неймовірного натовпу і просто переставляти одну ногу на іншу. Це те, що я ніколи не забуду – участь в Олімпійських іграх. Можливість розділити гонку з багатьма моїми чудовими друзями та сім’єю означало для мене все,

– написала Роуз.

Роуз Гарві на милицях / фото з інстаграму легкоатлетки

Що відомо про британську бігунку