На Олімпіаді-2024 спортсменку позбавили медалі, але повернули після апеляції: що сталося

У понеділок, 5 серпня, відбулися змагання десятого ігрового дня на літніх Олімпійських іграх у Парижі. У жіночому забігу на 5000 метрів стався скандал, який міг вплинути на розподіл медалей.

Кенійка Фейт Кіп'єгон здобула "срібло", проте спершу його відібрали. Все через створення перешкоди для суперниці, яке суддям здалося проявом неспортивної поведінки.

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Що сталося під час забігу

На останній тисячі метрів у лідери вийшла Беатріс Чебет, яка в підсумку, взяла золоті медалі забігу (14:28.56 хвилин). Другою до фінішу прийшла Фейт Кіп'єгон (14:29.60 хвилин), а трійку призерів замкнула нідерландка Сіфан Хассан (14:30.61 хвилин).

Кенійки вже почали святкувати подвійний подіум, але результати змагань змінили. Судді повідомили, що Фейт буде відсутня на п'єдесталі через дискваліфікацію.

Її позбавили "срібла" Ігор-2024 за штовханину з Гудаф Цегай на передостанньому колі забігу. Ефіопка, яка є світовою рекордсменкою на цій дистанції фінішувала в результаті лише восьмою.

За що хотіли дискваліфікувати Кіп'єгон: дивіться відео

Кенійська сторона подала апеляцію, яка врешті-решт була прийнята. Журі Всесвітнього комітету легкої атлетики визнали, що дії руками від кенійки не заслуговували на дискваліфікацію.

Вони вирішили змінити покарання для Фейт Кіп'єгон на жовту картку до кінця Олімпіади-2024, тож кенійська атлетка таки отримає срібну медаль з бігу на 5000 метрів, а італійка Надя Баттоклетті втратила "бронзу", яку їй присудили після початкового рішення про дискваліфікацію кенійки.