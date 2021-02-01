Харлан знову натякнула на завершення кар'єри

Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан натякнула на завершення професійної кар'єри. Титулована українки може піти зі спорту вже у 2021 році.

Джерело: Red Bull

Харлан сказала, що може завершити кар'єру після Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Ігри пройдуть у липні-серпні 2021 року.

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Думаю, я вирішу після Токіо, подивлюся на результати і свої почуття. Я хочу трохи нормального життя. Створити сім'ю і жити як нормальна людина,

– сказала Харлан.

Рішення щодо кар'єри Харлан доводиться приймати не вперше. Після Олімпіади у Ріо-2016 Ольга вирішила не йти зі спорту.

У квітні 2020 року Харлан уже міркувала про завершення кар'єри. Тоді українка також заявляла, що вирішальними для неї стануть Олімпійські ігри в Токіо.

Досягнення Харлан

Ольга – одна з найбільш титулованих спортсменів України. Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, срібна призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро (командна шабля), бронзова призерка Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальні шаблі.

Чотири рази Харлан ставала чемпіонкою світу в індивідуальній шаблі, ще двічі – командній. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.

Харлан ще 9 разів підіймалася на подіум чемпіонатів світу – 7 разів як срібна призерка і двічі – як бронзова.