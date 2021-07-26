Українка Харлан сенсаційно покинула Олімпіаду після першого поєдинку

Українська шаблістка Ольга Харлан сенсаційно програла свій перший же поєдинок на Олімпіаді в Токіо, припинивши боротьбу за медалі.

Ольга поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

Дивіться також Ігор Рейзлін – бронзовий призер Олімпіади у шпазі

Харлан успішно почала перший період і вела 6:2, але згодом суперниці вдалося зрівнятися та вийти вперед.

Цього разу збірна не змогла кваліфікуватися у командний олімпійський турнір, тож Харлан припиняє участь у змаганнях. Уперше в кар'єрі вона повертається з Олімпіади без медалі.

Медальний список Харлан

Враховуючи послужний список, Харлан була однією з головних надій України на олімпійську медаль. В 2008-му Ольга здобула золото Ігор в командних змаганнях, в 2012-му у неї була бронза в індивідуальних змаганнях, як і в 2016-му в Ріо, п’ять років тому вона також брала срібло в командних змаганнях.