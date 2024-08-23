Малюк нагородив Харлан пам'ятною відзнакою від Служби безпеки України

Українська фехтувальниця та дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан зустрілась з Василем Малюком. Голова СБУ вручив спортсменці пам'ятну відзнаку.

Під час зустрічі з Ольгою Харлан голова Служби безпеки України Василь Малюк вручив фехтувальниці "Хрест пошани". До цього також президент Володимир Зеленський нагородив спортсменку відзнакою "Національна легенда України".

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Харлан та Служба безпеки України

Ольга Харлан співропібтниця Національної академії Служби безпеки Україні. Про це зазначили під час вручення відзнаки Головою СБУ Василем Малюком.

Також очільник департаменту безпеки України зазначив, що всі працюють задля досягнення спільної мети. Усі рухають країну до перемоги проти навали з боку ворожої країни.

У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени – усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви – гордість України,

– сказав Малюк.

Голова СБУ вручив Ользі Харлан пам'ятний знак "Хрест пошани" / Фото Служби безпеки України

Нагадаємо, що саме Ольга Харлан здобула перше "золото" для України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Фехтувальниця у командному турнірі вирвала перемогу з рук представниць Кореї.