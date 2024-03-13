Ольга Давидко активно підтримує геноцид її рідної країни та збирала допомогу для російських військових, які знищували Бахмут. Жінка раніше мала українське громадянство та яскраво проявила себе на змаганнях з сумо.

Переважна більшість представників українського спорту згуртувались навколо допомоги своїй країні у війні проти Росії. Втім, на жаль, знайшлось чимало зрадників.

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Серед них опинилась і колишня сумоїстка Ольга Давидко. Влітку минулого року ЗМІ стало відомо, що жінка проживає в Криму та активно підтримує терористів, які вбивають українців.

Ольга відкрила фонд підтримки російських військових. Він займався збором їжі, одягу, дронів, маскувальних сіток та медикаментів для окупантів, які знищували Бахмут.

Зрештою прокуратура АР Крим відкрила справу проти Давидко та направила її до суду. Жінка звинувачується у співпраці із агресором, а тако підтримці окупаційного руху в Україні.

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