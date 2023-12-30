Потрібна операція: топова українська біатлоністка ризикує достроково завершити сезон

Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, найімовірніше, достроково закінчить сезон 2023/24. У неї не було жодного старту.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк, найімовірніше, не проведе жодної гонки на міжнародних турнірах у сезоні 2023/24. 36-річна спортсменка мала розпочати сезон на рівні змагань Кубка IBU, однак не пробігла жодної гонки.

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Олена Білосюк може повністю пропустити сезон 2023/24

Зокрема, Білосюк планувала свою участь перед спринтом на третьому етапі у норвезькому Шушені, але не виступила через проблеми з колінами, які, за її словами, потребують операції. Олена ще не ухвалила остаточного рішення, однак з врахуванням реабілітаційного періоду після операції вона ризикує не повернутися до кінця сезону 2023/24.

"Дізналася, що за рекомендацією лікаря потребую операції. Ще думаю, неготова до цього. У нас зима коротка, я вже пропустила пів сезону. Поки реабілітація, то мало шансів, що я буду помічена на якихось змаганнях. Травма? Обидва коліна.

Звісно, я намагатимуся якомога скоріше пройти реабілітацію, щоб бодай виступити на березневому чемпіонаті України. Але про міжнародні змагання, гадаю, не йдеться", – сказала Білосюк.

Головними досягненнями в кар'єрі Олени Білосюк є золота медаль чемпіонату світу 2013 у спринті, а також "золото" Олімпійських ігор 2014 у жіночій естафеті.

Останній міжнародний старт Олени Білосюк датований 18 березня 2023 року. Тоді на етапі Кубка світу в Голменколлені вона посіла 57-ме місце в спринті.