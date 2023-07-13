Росіяни продовжують пробивати дно. Колишня російська легкоатлетка Єлєна Ісінбаєва була помічена у сонячній Іспанії.

Колишня спортсменка, а нині член МОК та майор російської армії втекла із "вєлікой страни". Ось так "патріоти" країни божевільного Владімір Путіна.

Читайте також Країна клоунів: у Росії бідкаються через те, що не отримали запрошення на Азійські ігри

"Патріотка вєлікой страни"

Єлєна Ісінбаєва, яка переважно замовчує про своє життя, переїхала жити до іспанського міста Тенеріфе. Колишню російську легкоатлетку помітили у розкішному комплексі на Канарських островах.

А як сталось так, що Ісінбаєва втекла до Європи, яка, з словами Росії, загниває та допомагає Україні у війні проти Росії.



Ісінбаєва переїхала в Іспанію / Фото El Digital Sur

Після цих фото з'явилась інформація щодо переїзду Ісінбаєвої, яка на службі у російській армії. Виявилось, що Єлєні дали безстрокову відпустку за заслуги у війні проти України.

Нагадаємо, що у лютому 2023-го Україна на Ісінбаєву, разом із ще трьома представниками Міжнародного олімпійського комітету із Росії, наклали санкції. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Санкції розраховані на довгі 50 років. Щодо Ісінбаєвої та інших введено економічні обмеження (блокування активів та виведення капіталів), оренді держмайна, їм заборонено перетинати кордон із Україною та набувати у власність земельні ділянки та інші отримані санкції.

Головне про спортивні здобутки Ісінбаєвої