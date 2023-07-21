Збирає путівки у Париж: Середа здобув вже другу ліцензію України на Олімпіаду-2024

Лише з декілька липневих днів Олексій Середа встиг відзначитись двома ліцензіями на Олімпійські ігри у Париж. Стрибун у воду кваліфікувався на Ігри-2024 у чоловічих стрибках з 10-метрової вишки.

Із 14-го по 30-те липня у японській Фукуоці відбувається чемпіонат світу-2023 із водних видів спорту. На цьому престижному турнірі спортсмени здобувають неіменні перепустки на Олімпійські ігри-2024, пише 24 Канал.

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Україна матиме представництво у Парижі зі стрибків у воду

Україна вже завоювала дві ліцензії на Олімпіаду у Париж завдяки зусиллям Олексія Середи.

17 липня 17-річний стрибун у воду із Миколаєва разом із Кірілом Болюхом здобули срібні нагороди зі стрибків із вишки на висоті 10 метрів. Такий результат дозволив їм здобути першу для нашої країни олімпійську ліцензію зі стрибків у воду.

Середа та Болюх здобули перші за 12 років медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки для України на чемпіонаті світу.

Вже 21 липня Середа знову відзначився зі знаком плюс. Олексій увійшов у топ-12 фіналістів зі стрибків із 10-метрової вишки та приніс Україні вже другу ліцензію на Олімпіаду-2024 у Париж.

Зауважимо, що ліцензії неіменні, тому спортсмени, які їх завоювали, ще не остаточно поїдуть на Олімпійські ігри у Париж. Однак не сумніваємось, що талановитий та титулований Середа захищатиме честь України у Франції.

Нагадаємо, що Середа вже має олімпійський досвід. Олексій виступав на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через коронавірус була перенесена на 2021-й рік. Тоді українець на дебютних для себе Іграх двічі ставав 6-м (на 10-метровій вишці та на синхронній вишці із 10 метрів).