17-річний український вундеркінд здобув другу медаль на Кубку світу зі стрибків у воду: відео

В китайському Сіані завершився перший етап Кубку світу зі стрибків у воду. Другу нагороду Україні приніс виступ Олексія Середи.

Україна претендувала на одну з нагороду у стрибках з 10-метрової вишки. Медальні сподівання були пов'язані з виступом Олексія Середи, адже саме в цій дисципліні він ставав чемпіоном Європи у 2022 році.

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Друга медаль Середи

У кваліфікації український стрибун показав другий результат, поступившись китайцю Хао Янгу. Фінальний стрибок "два з половиною оберти назад з двома з половиною гвинтами" Середа виконав на оцінку 97,20 бала. У підсумку українець набрав 518,30 бала, завоювавши срібну медаль.

Відео стрибка Середи

"Золото" у цій дисципліні здобув Хао Янг з Китаю, а третє місце на п'єдесталі посів японець Рікуто Тамаї.

Таким чином, 17-річний спортсмен завоював другу медаль на етапі Кубка світу. Раніше бронзову нагороду у Сіані здобула пара Олексія Середи та Кірілла Болюха у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Важливо! Наступний етап Кубка світу зі стрибків у воду відбудеться на початку травня у Канаді.