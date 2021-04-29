Українського футболіста навічно дискваліфікували за жорстокий фол з численими переломами: відео

Олексія Пінчука навічно відсторонили від футболу за грубий фол у товариському матчі. Внаслідок його порушення молодий гравець Олександр Кілик отримав численні переломи.

Інцидент трапився під час товариського матчу між футбольним клубом Скорук та юнацькою командою Дніпро-1 ще 3 березня 2021 року. Олексій Пінчук пішов у грубий підкат проти Олександра Кілика, ногами влетівши у суперника.

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Продовжити гру молодий футболіст не зумів. Його одразу було госпіталізовано. Юному гравцеві в лікарні поставили діагноз: розрив задньої хрестоподібної зв'язки та імпресійний перелом виступів великогомілкової та стегнової кісток.

Після матчу футбольний клуб Скорук заявив, що готовий взяти на себе усі витрати, пов'язані з лікуванням та реабілітацією травмованого Кілика.

"На жаль, цей момент вже не можна відмотати назад, проте даний епізод стане серйозним уроком і для Олексія Пінчука, і всього нашого клубу", – йшлося в заяві.

Та Олексій Пінчук без покарання не залишився. Спочатку його дискваліфікувала Асоціація футболу Дніпропетровської області. 24 березня вони оголосили про його безстрокове відсторонення від участі у змаганнях під їх егідою.

А 29 квітня про довічне відсторонення від участі у змаганнях оголосили і в контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ. Однак цього разу мова йде про усі змагання на території України.

Варто відзначити, що футбольний клуб Скорук є аматорським та виступає у чемпіонаті Дніпропетровської області. Щодо Олексія Пінчука, то він має чималий досвід виступів на професійному рівні. До цього він виступав за такі клуби, як Гірник-Спорт, Металург (Запоріжжя), Миколаїв, Верес, Муси та Сталь (Кам'янське).