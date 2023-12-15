Український лев у Лондоні: Арсенал драйвовим відео привітав Зінченка із днем народження

У п'ятницю, 15 грудня, у лондонській родині Арсенал святкова подія. У цей день своє 27-річчя святкує лівий захисник із України Олександр Зінченко.

До дня народження Олександра Зінченка пресслужба лондонського гранда підготувала спеціальне відео, яким привітала українця зі святом. У ролику зібрані усі найкращі моменти за участь лівого захисника у футболці "канонірів".

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Новий рік у житті Зінченка

Тут Арсенал пригадав асисти українця та його нещодавній гол в акробатичному стилі. Також у відео можна побачити ефектні дії Зінченка, якого у лондонському клубі мило називають "Зінні". Ну як тут без емоцій українського футболіста, який проявляє їх під час поєдинків.

У команді Олександра навіть називають ментальним лідером, який підбадьорює колектив у негативні моменти.

Арсенал привітав Зінченка із днем народження: дивіться відео

Відзначимо, що Арсенал із Зінченком після 16-ти турів посідає 2-ге місце в турнірній таблиці АПЛ-2023/2024, набравши вже 36 балів. А це лише на один пункт менше, аніж у нового лідера сезону Ліверпуля.

У 2023-му році команда Мікеля Артети зіграє ще 4 поєдинки. Найближчий із них запланований на 17 грудня, коли "каноніри" прийматимуть Брайтон (початок о 16:00).

Лондонська кар'єра Олександра Зінченка