Український лев у Лондоні: Арсенал драйвовим відео привітав Зінченка із днем народження
Джерело:інстаграм Арсенала
У п'ятницю, 15 грудня, у лондонській родині Арсенал святкова подія. У цей день своє 27-річчя святкує лівий захисник із України Олександр Зінченко.
До дня народження Олександра Зінченка пресслужба лондонського гранда підготувала спеціальне відео, яким привітала українця зі святом. У ролику зібрані усі найкращі моменти за участь лівого захисника у футболці "канонірів".
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Новий рік у житті Зінченка
Тут Арсенал пригадав асисти українця та його нещодавній гол в акробатичному стилі. Також у відео можна побачити ефектні дії Зінченка, якого у лондонському клубі мило називають "Зінні". Ну як тут без емоцій українського футболіста, який проявляє їх під час поєдинків.
У команді Олександра навіть називають ментальним лідером, який підбадьорює колектив у негативні моменти.
Арсенал привітав Зінченка із днем народження: дивіться відео
Відзначимо, що Арсенал із Зінченком після 16-ти турів посідає 2-ге місце в турнірній таблиці АПЛ-2023/2024, набравши вже 36 балів. А це лише на один пункт менше, аніж у нового лідера сезону Ліверпуля.
У 2023-му році команда Мікеля Артети зіграє ще 4 поєдинки. Найближчий із них запланований на 17 грудня, коли "каноніри" прийматимуть Брайтон (початок о 16:00).
Лондонська кар'єра Олександра Зінченка
- У липні 2022 року Зінченко підписав контракт із Арсеналом, перейшовши із МанСіті.
- Контракт Олександра із "канонірами" розрахований до кінця червня 2026-го року.
- Від моменту переходу українець провів у футболці 54 поєдинки, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами. Також заробив 8 жовтих карток.