Улюблениця Лукашенка: дворазову віцечемпіонку Олімпіади оголосили в розшук у Білорусі

Слідчий комітет Білорусі заявив, що в розшук оголошені Олександра Герасіменя і Олександр Опейкін.

Влада звинувачує противницю режиму Лукашенка, котра з жовтня минулого року живе у Вільнюсі, в "поширенні завідомо неправдивих відомостей про хід і результати виборчої кампанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства, і заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі".

До слова Під час протестів у Білорусі силовики затримали понад 200 людей

Менше двох років тому Олександра Герасименя була улюбленицею Олександра Лукашенка. Її нагороджували в адміністрації президента почесним знаком Національного олімпійського комітету країни "За заслуги в розвитку олімпійського руху в Республіці Білорусь", називаючи "легендарною і гаряче любимою спортсменкою".

Герасименя підписала лист проти Лукашенка

В серпні минулого року 35-річна Герасименя підписала відкритий лист білоруських спортсменів з вимогою визнати недійсними вибори президента країни. Після переїзду до Литви вона очолила Білоруський фонд спортивної солідарності.

На початку квітня 2021-го проти знаменитої плавчині було порушено кримінальну справу, після чого вона виставила на аукціон свою золоту медаль чемпіонату світу, щоб на виручені гроші підтримати спортсменів, які втратили роботу, місце в збірній або піддалися іншим репресіям з боку керівництва за висловлення своєї громадянської позиції після виборів.