Український стартап: Олександрія продає уболівальникам газон свого стадіону

У понеділок, 26 квітня, футбольний клуб Олександрія почав реконструкцію домашнього стадіону КСК "Ніка". Вже почався процес зняття газону.

"Містяни" виставили його на продаж, клаптик землі розміром 0,0001% від загальної площі коштує 99 гривень.

Як це було Олександрія неочікувано перемогла Шахтар: відео

При покупці власник отримає іменний сертифікат, що засвідчує право власності, із зафіксованими технічними характеристиками: площа, місцезнаходження, рік закладення (1998) і останній матч перед реконструкцією (перемога над Шахтарем – 2:0).



Олександрія продає клаптики газону / Фото: ФК Олександрія

Коротко про стадіон "Ніка"

Культурно-спортивний-комплекс "Ніка" був побудований в 1991 році. Раніше називався Шахтар.

Реконструйовано в 1998 році. На даний момент може вмістити 7 тисяч глядачів.