Ротань продовжує запалювати: Олександрія здобула другу поспіль перемогу в УПЛ – відеоогляд

"Аграрії" знову здобули мінімальну перемогу завдяки голу Шулянського. Цього разу жертвою підопічних Ротаня став Металіст 1925.

Олександрія – Металіст 1925 1:0

Гол: Шулянський, 37.

Цього тижня в УПЛ проходить другий тур сезону 2023-2024. В останньому матчі суботи між собою зійшлись Олександрія та Металіст 1925, пише 24 канал.

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Команда Руслана Ротаня розпочала сезон із перемоги над Кривбасом завдяки привозу від захисника суперника. А ось харків'яни поступились Шахтарю, хоч і показали непоганий футбол.

Звітна зустріч пройшла під диктовку "аграріїв", котрі частіше турбували кіпера Металіста 1925. Забити Олександрія змогла перед перервою завдяки кутовому.

Бабогло відгукнувся на подачу, але удар у захисника нормальний не вдався. Натомість м'яч дістався Шулянському, який впритул розстріляв Мозіля. Хавбек Олександрії забиває у другій зустрічі поспіль.

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Після перерви підопічні Ротаня заспокоїли гру, але і без цього були ближчими до другого голу. Проте у підсумку перевага "аграріїв" так і залишилась мінімальною.

Олександрія продовжує йти без втрат очок у цьому чемпіонаті, наздоганяючи на першому місці Динамо. В той же час Металіст 1925 залишається без балів у зоні вильоту. У наступному турі харків'яни гратимуть проти Динамо, тоді як Олександрія – проти Шахтаря.

Відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925: