Перша команда, до якої я не можу достукатися, – Вернидуб про провальний старт Кривбаса

Кривбас після 7-ми зіграних матчів продовжує йти без смаку перемог. Головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Олександрії (2:0).

Команда Юрія Вернидуба програла сьомий матч поспіль після повернення в УПЛ. Автогол гравця Кривбаса Хомченовського та гол Третякова принесли Олександрії перемогу з рахунком 2:0.

До теми Кривбас подарував Олександрії 3 очки у матчі з 2 вилученнями та курйозним автоголом: відеоогляд

Вернидуб: Всю команду не зміниш, а краще поміняти тренера

Після поєдинку тренер криворіжців зізнався, що йому набридло ходити на пресконференції та коментувати гру команди. Вернидуб-старший порівняв роботу у футбольному клубі з волонтерством та допомогою на фронті.

Про що розповідати, якщо команда не може забити, не може виграти. Це складно. У мене таке відчуття, що тут є два варіанти. І я завжди беру перший варіант: тобто, тренер поганий, і настав час щось міняти в цьому житті. Всю команду не зміниш, а краще поміняти тренера. Я, тобто, не заслуговую. Мені легше було їздити та допомагати, коли я був на фронті, ніж тут, у Кривбасі. Якось все це тяжко, я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано,

– сказав керманич клубу з Кривогу Рогу.

На думку Вернидуба, його підопічні ані в чому не поступались супернику. Але таки знайшов одну перевагу над його командою – це здатність Олександрії забивати голи.

Тренер Кривбасу не розуміє, як його гравці дозволили забити зі стандарту головою Третьякову, який має близько 170 сантиметрів зросту.

"Що тут ще можна розказати"

Вернидуб розповів, що буде мати розмову з керівництвом клубу та натякнув на можливу відставку. Наставник зробив відверту заяву щодо роботи у Кривбасі.

Що тут ще можна розказати? Сумно. Але треба жити, життя продовжується. Дивитимемося, що далі. Думаю, поспілкуємось із президентом та з керівництвом клубу. У моїй практиці це перша команда, до якої я не можу достукатися, не можу дати результату. Тим більше, що пройшло вже 7 турів. У цьому випадку тренер має брати провину на себе. Я нічого поганого не говорю у бік своїх футболістів. Вони просто футболісти, а за результат відповідаю я як головний тренер команди. З мене насамперед найсуворіший і найсерйозніший попит. Решта – це життя,

– зізнався Вернидуб.

Провальний старт Вернидуба на чолі Кривбаса