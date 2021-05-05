Колос обіграв на виїзді Олександрію та зіграє в Лізі конференцій наступного сезону: відео

Ковалівський Колос 5 травня обіграв на виїзді Олександрію. Ця перемога гарантувала команді потрапляння в першу п'ятірку за підсумками сезону. Тож Колос в наступному сезоні зіграє у кваліфікації нового європейського турніру – Ліги конференцій.

Олександрія – Колос 0:2

Голи: Петров, 42 (пен), Оріховський, 57

Цей матч Олександрія була змушена проводити не на рідному стадіоні "Ніка", а в Кропивницькому. Все через те, що на стадіоні перестеляють газон (і його можна купити на сувеніри).

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Олександрії в цьому матчі нічого не треба було – в єврокубки команда не потрапляє, з УПЛ – не вилітає. Тож можна було грати у своє задоволення. При цьому що це був 200-й матч команди під керівництвом Володимира Шарана в чемпіонаті. І могла здобути 70-у перемогу.

Натомість Колос бореться за потрапляння в топ-5 за підсумками чемпіонату. Тож їм потрібна була перемога.

Хоча у першому таймі обидві команди показали доволі млявий футбол. До середини першого тайму –- по одному удару від кожної з команд. І то навіть не й площину воріт. Перший раз м'яч летів у ворота аж на 31-й хвилині. Але це був дальній удар, і голкіпер Колоса з ним легко впорався.

Але ще у першому таймі Колосу вдалося вийти вперед. Стецьков у власному штрафному збив Ільїна, і арбітр призначив пенальті. Хоча повтор показав, що захисник спочатку зіграв у м'яч у підкаті, і лише тоді через нього перечепився суперник. Але системи VAR на матчі не було, тож переглянути рішення арбітра теж не було змоги.

Петров з 11-метрової позначки пробив потужно майже по центру, у той час як Білик кинувся в кут воріт.

Відео голу Петрова

Другий тайм Олександрія почала значно краще. Але зрівняти рахунок так і не вдалося. Зате гостям вдалося подвоїти свою перевагу. Після навісу зі стандарту Оріховський на ближній штанзі переправив м'яч у ворота. Білик не встиг як слід зреагувати, і від його рук той і перетнув лінію воріт. Для Оріховського – це десятий гол в УПЛ.

Відео голу Оріховського

Згодом Оріховський міг оформляти і дубль, але його удар було заблоковано – м'яч влучив у партнера по команді Лисенка.

Надалі жодна з команд не награла на те, щоб забити ще бодай гол.

Ця перемога дозволила Колосу піднятися на четверте місце в турнірній таблиці. І продовжити свою безпрограшну серію – п'ять перемог та чотири нічиї. А також забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон. Ковалівці випереджають Ворсклу та Десну на три бали. І навіть у випадку поразки в наступному турі та перемоги конкурентів, обійдуть їх за додатковими показниками.