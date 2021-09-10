Олександрія вийшла на друге місце в УПЛ, перемігши в принциповому дербі Інгулець: відео

Олександрія зуміла обіграти Інгулець в дербі в п'ятницю, 10 вересня. Ця перемога дозволила команді піднятися на друге місце в турнірній таблиці.

Олександрія – Інгулець 1:0

Гол: Гринь, 53

Для обох команд це було принципове дербі. Олександрія та Петрівське належать до одного району Кіровоградської області. Відстань між стадіоном "Ніка", на якому відбувся цей матч, і стадіоном Інгульця – 43 кілометри. Сам стадіон "Ніка" – на березі річки Інгулець.

Для Олександрії цей матч був першим, який команда провела вдома. Попередні ігри клуб був змушений провести на виїзді через заміну газону.

На матчі був присутній колишній тренер Олександрії Володимир Шаран. За грою він спостерігав у товариські почесного президента клубу Сергія Кузьменка. Свого часу він був головою Кіровоградської ОДА (2014 – 2019 роки), а з грудня 2020 року – мер Олександрії.

Обидві команди прагнули будь-що перемогти в цьому матчі. От тільки вони привикли грати другим номером на контратаках, а тут довелося протистояти доволі рівному супернику. Тож це вплинуло і на кількість та якість моментів.

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Першим небезпечний момент біля воріт суперника створили гості. Ще на початку зустрічі Сітало вийшов на ворота Білика після пасу з глибини поля. Але намагаючись пробити повз голкіпера, запустив м'яч над воротами.

Олександрія на це відповіла напівмоментами. Перший з них – удар Одарюка після навісу з флангу. Але мимо воріт. Значно прицільніше пізніше пробивав Мірошніченко, але Гальчук з його ударом впорався.

Ключовим у матчі стала 53-я хвилина та помилка Салема. Після атаки Інгульця, м'яч перехопили гравці Олександрії. Калюжний мало не від власного штрафного вибив м'яч вперед на Гриня. Завадити йому мав саме Салем, але захисник не розрахував траєкторію польоту м'яча. Тож його і підхопив Гринь, який зумів пробити повз Гальчука.

Хоча рахунок в цьому матчі міг бути й більшим, якби арбітр двічі б наважився призначити пенальті. Спочатку було збито Ковальця, а згодом у протилежних воріт – Плохотннюка. Однак арбітр Анатолій Абдулла двічі проігнорував ці порушення правил.

Завдяки цій перемозі Олександрія набирає 14 очок після семи турів та підіймається на друге місце в турнірній таблиці. Команда зуміла обійти Шахтар та Дніпро-1, які в суботу, 11 вересня, зіграють між собою. А також Десну та Ворсклу, які між собою зіграють в неділю, 12 вересня. Інгулець же залишився на 10-у місці.

Відеоогляд матчу Олександрія – Інгулець